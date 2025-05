Sinais iniciais de gordura no fígado que você não pode ignorar

A esteatose hepática, conhecida como acúmulo de gordura no fígado, pode evoluir para quadros como cirrose, insuficiência hepática e câncer, caso não seja tratada. Apesar de não apresentar sintomas evidentes em muitos casos, sinais iniciais podem indicar alterações no funcionamento do órgão.

Possíveis sintomas

Entre os possíveis sintomas estão cansaço frequente, desconforto abdominal, inchaço e náuseas. Segundo especialistas, esses sinais devem ser observados com atenção, pois a detecção precoce da condição facilita o controle e reduz o risco de complicações.

O fígado exerce funções como o processamento de nutrientes e a filtragem de substâncias. Quando há excesso de gordura no órgão, é comum que o indivíduo sinta fadiga sem motivo aparente. Em alguns casos, pode ocorrer dor ou sensação de pressão no lado superior direito do abdômen, o que pode sugerir inflamação.

Diagnóstico e exames