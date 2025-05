Frio da manhã se despede e dá lugar a calor de 30°C em Piracicaba

O calor volta com tudo para Piracicaba neste final de semana, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os dias de friozinho pela manhã estão com as horas contadas, já que a tendência é de aumento na temperatura a partir deste sábado (17). Os dias também passarão sem a incidência de nuvens no céu.

No sábado, a mínima prevista é de 14°C e a máxima chega aos 30°C, com previsão de tempo aberto e ensolarado, sem nuvens ao longo do dia. No domingo (18), a mínima prevista é de 15°C e a máxima é de 29°C, com poucas nuvens no céu e previsão de tempo aberto na maior parte do dia. Na segunda-feira (19), a mínima prevista é de 16°C e a máxima chega aos 30°C, também com poucas nuvens no céu. Não há previsão de chuva. Na terça-feira (20), a mínima fica em 17°C e a máxima chega aos 30°C com previsão de nevoeiro e sem nuvens no céu.