Final da Copinha-2025 será neste sábado na Usina Modelo

A garotada entra em campo neste sábado, a partir das 7h30 para a decisão no sub-11, entre CT Jonathan Cafú x Joga Bonito. Nas semifinais, o CT Jonathan Cafú se garantiu na final ao eliminar o Juventus Academy por 5 a 0. Já o Joga Bonito passou pelo Cristóvão Colombo por 3 a 2.

A Superliga Desportiva definiu os locais e os horários das finais da Copinha-2025. Depois de um longo campeonato e muitas equipes participantes em quatro categorias (sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17), o torneio de base chega à decisão neste sábado (17), com todos os jogos na Usina Modelo. No amador, a Taça da Superliga será decidida neste domingo (18), nas séries Ouro e Prata.

Em seguida, começa a final do sub-13, a partir das 8h45, com a partida entre MQV/Galácticos x Cristóvão Colombo. O MQV/Galácticos, nas semi, derrotou o Jardim Primavera na cobrança de pênaltis (4 a 2) após empate sem gols na etapa regulamentar. Mesmo resultado para Projeto Base e Cristóvão Colombo, que levou a melhor nos pênaltis (4 a 3).

A terceira disputa pela taça no campo da Usina Modelo será entre Jardim Glória/Phills x CT Joga Bonito, pelo sub-15, a partir das 10h15. O Jardim Glória/Phills se garantiu na decisão ao derrotar o MQV/Galácticos por 2 a 1. Já o CT Joga Bonito despachou nas semifinais a equipe do Corinthians/Limeira com uma goleada: 4 a 0.

E, por fim, o torneio sub-17 terá a final a partir das 11h30, entre as equipes do Jardim Glória/Phills x Gama/Audax. O Jardim Glória/Phills passou pelo Industrial/MQV/Galácticos nas semifinais pelo placar de 2 a 1. O Gama/Audax teve menos trabalho nas semi, pois marcou 3 a 1 no Vem Jogar.