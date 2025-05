Notas de falecimentos | 15/05/2025

SRA. ANNA MARIA GAGLIARDI BATTISTON faleceu dia 14/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 106 anos de idade e era viúva do Sr. Oscar Battiston. Era filha do Sr. Paschoal Antonio Gagliardi e da Sra. Rachel Castilho Gagliardi, falecidos. Deixa os filhos: Homery Battiston, Marcia Castagnari Battiston, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 14/05/2025 na Sala Rubi no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 13h até as 17h, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. À família e amigos enlutados os sentimentos do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. DERALDO FERNANDES BALIEIRO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Alcebiades Fernandes Balieiro e da Sra. Gliceria Guimarães Balieiro, era casado com a Sra. Ana Dias Santos; deixa os filhos: José Agair Dias Balieiro, casado com a Sra. Miriam Sobral Balieiro; Eliane Dias Balieiro Lopes, casada com o Sr. Antonio Nivaldo Lopes; Miranda Dias Balieiro, casado com Terezinha do Prado Balieiro; Alvacira Dias Balieiro Christofoletti, casada com o Sr. Ronaldo Galvani Christofoletti; Araci Dias Balieiro Magrini, casada com o Sr. Valter Magrini; Vera Lucia Dias Balieiro da Silva, casada com o Sr. Amadeus Custodio da Silva; Fernando Dias Balieiro, casado com a Sra. Eliane de Oliveira; Willians Dias Balieiro, casado com a Sra. Benubia Balieiro; Deraldo Guimarães Balieiro, casado com a Sra. Melissa Ignacio Balieiro e Marines Dias Balieiro , falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ERANY BENEDICTA MANTOVANI DE BRITO faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Antonio Mantovani e da Sra. Maria Antonietta do Amaral Mantovani, era viúva do Dr. Manoel Alexandre Tavares de Brito; deixa os filhos: Patricia Mantovani de Brito e Roberto Mantovani de Brito, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Esmeralda”, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.