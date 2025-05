Caterpillar lança mostra em Piracicaba em celebração aos 100 anos

A Caterpillar lançou a exposição imersiva Centennial World Tour na unidade de Piracicaba da montadora. A exposição é uma mostra imersiva e visual que celebra o centenário da Caterpillar em todo o mundo. A exposição foi apresentada ao longo de 5 dias para os cerca de 5.000 funcionários da empresa no município e está fazendo paradas em diferentes unidades da companhia ao redor do mundo. Antes de Piracicaba, a exibição também foi apresentada na outra unidade de manufatura de máquinas da Caterpillar no Brasil, em Campo Largo (PR).

“Este marco do centenário é uma oportunidade para honrar as conquistas históricas dos nossos primeiros 100 anos, mantendo um foco firme em um futuro emocionante e cheio de oportunidades. Também é uma oportunidade para agradecer e reconhecer cada funcionário, do passado e do presente, que tiveram contribuições fundamentais para alcançar com sucesso este marco”, afirmou o presidente da Caterpillar no Brasil, Carlos Alexandre de Oliveira.

Como a Caterpillar é uma empresa de natureza global, nada mais importante do que celebrar ao redor do mundo, ao longo de 2025, as pessoas que fazem o trabalho todos os dias. Na exposição, foi possível ver a história da Caterpillar ao longo de 100 anos, apresentadas através de tecnologia moderna e realidade aumentada para interagir com os visitantes.

A exibição celebra a equipe global de funcionários e apresenta como pode ser a força de trabalho do futuro; apresenta o impacto da história da Caterpillar e seus produtos ao redor do mundo; e ainda mostra o conceito de como podem ser os próximos 100 anos da companhia. “Não importa o que nossos clientes precisem daqui a 100 anos, estaremos lá para desenvolver produtos e soluções que os ajudem a criar um impacto duradouro em suas comunidades. Esse é o legado duradouro da Caterpillar e de nosso pessoal”, afirmou Oliveira.

Centenário