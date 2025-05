Casal quer disputar guarda de bebê reborn na Justiça; VÍDEO

Um caso envolvendo a disputa pela guarda de um bebê reborn — boneca hiper-realista que simula um recém-nascido — chegou ao Judiciário. A informação foi divulgada pela advogada Suzana Ferreira, em vídeo publicado nas redes sociais. Ela relatou ter sido procurada por uma cliente interessada em regularizar judicialmente a guarda do brinquedo, após o fim do relacionamento com o parceiro com quem o adquiriu.

Segundo a advogada, a cliente considera o bebê reborn como parte da estrutura familiar que havia sido formada com o ex-companheiro. Com o término da relação, houve desacordo sobre o vínculo mantido com a boneca, uma vez que ambas as partes demonstraram apego emocional.