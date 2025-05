Saiba como é a residência onde papa deve morar

O papa Leão XIV autorizou neste domingo (11) a reabertura do apartamento papal no Palácio Apostólico do Vaticano. O espaço estava fechado desde a morte do papa Francisco, em abril. A cerimônia de reabertura contou com a presença de autoridades da Santa Sé, incluindo o camerlengo da Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell, e o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Saiba Mais:

Diferente de seu antecessor, que optou por viver durante todo o pontificado na Casa Santa Marta, uma residência funcional dentro do Vaticano, Leão XIV deverá ocupar os aposentos tradicionais do Palácio Apostólico, conforme indicam as decisões mais recentes.