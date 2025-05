Cabeça ferida: homem sofre acidente em oficina de Piracicaba

Um funcionário de 50 anos sofreu um grave acidente e precisou de atendimento médico enquanto trabalhava em uma oficina mecânica no bairro Vale do Sol, na manhã desta quarta-feira (14). Ele foi encontrado caído ao lado de um caminhão com traumatismo cranioencefálico leve.

Segundo informações, o trabalhador realizava serviços de manutenção no motor de um caminhão quando colegas o encontraram no chão, consciente, mas desorientado. Ele apresentava um ferimento na cabeça.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente e o encaminhou para uma unidade de saúde. Apesar de estável, ele permanece em observação para exames complementares.