XV conhece a tabela da Copa Paulista: uso do Barão é incerto

O XV abre o returno em 20 de julho, diante do São Bento, no Barão; depois, no dia 27 de julho, vai a Americana jogar contra o Rio Branco; recebe o Guarani no dia 3 de agosto; uma semana depois, pega o Primavera em Indaiatuba; e encerra a primeira fase no dia 16 de agosto, em casa, diante do Paulista.

O Alvinegro busca o tricampeonato da competição após erguer a taça nos anos de 2016 e 2022. Só o Paulista, com três conquistas, tem mais títulos que o Nhô Quim na competição.

Além da conquista, o campeão ainda garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já o vice-campeão se classifica automaticamente para a Copa do Brasil de 2026.