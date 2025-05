Muay Thai: atletas viajam para Mundial na Tailândia

O três, que foram convocados pela Confederação Brasileira de Muay Thai – Boxe Tailandês, fizeram os últimos dias preparação juntos na academia de Lukas Bueno no bairro Caxambu. Antes disso, Bueno ficou uma semana em Salvador trabalhando com Dan, que é da capital baiana, mas representa a Noiva da Colina.

Os atletas de Piracicaba Leônidas Dan Novais e Giovana Pires Prado, além do técnico, Lukas Bueno, viajaram nesta terça-feira (13) à noite para Bangkok, na Tailândia, para representarem o Brasil no Mundial de Muay Thai. A competição será realizada entre os dias 18 e 22 de maio.

Giovana, de 26 anos, irá debutar no Mundial na categoria 54 quilos “Estou bem ansiosa, mas a expectativa é de voltar com a vitória, voltar campeã e trazer esse título para a gente”, declarou Giovana, que está há um ano no profissional, com 16 lutas e um vice-campeonato brasileiro.

Já Dan é simplesmente o atual campeão mundial e vai para Bangkok defender seu título, agora na categoria 60 quilos (ele conquistou a taça no ano passado na categoria 57 kg).

“Estou bem-preparado. Foram seis meses de uma preparação intensa, estou no peso, estou bem fisicamente, estou bem de cabeça e não estou ansioso. Chegando lá, talvez bata aquela ansiedade de sair na porrada”, declarou o atleta.