Notas de falecimentos | 14/05/2025

SRA. ANTONIA CELIA RISSI SOARES faleceu dia 12/05/2025 na cidade de Piracicaba aos 77 anos de idade e era viúva do Sr. José Maria Soares. Era filha do Sr. Maximo Luiz Rissi e da Sra. Neide Soares Rissi, falecidos. Deixa os filhos: Andre Paulo Soares, Josué Maria Soares, e Maria José Soares, Samuel José Soares. Deixa netos, bisnetos familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO ALVES PEREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Pereira e da Sra. Durcelina Maria Alves, era casado com a Sra. Maria Vicente Lima Pereira; deixa os filhos: Luzania Alves Pereira Polli, casada com o Sr. Sidinei Antonio Polli; Antonio Marcos Alves Pereira, casado com a Sra. Dirleia Martins Pereira; Maria Cristina Pereira de Campos, casada com o Sr. João Mendes de Campos; Suzana Alves Pereira; Sandro Vinicius Alves Pereira; Sandra Alves Pereira, casada com o Sr. Alexandre Borsato e Erica Alves Pereira Godoy, casada com o Sr. Fernando Godoy. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO ROBERTO VERDI faleceu dia 13/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Evanilde Aparecida Zanatta Verdi. Era filho do Sr. Benedito Verdi e da Sra. Noemia Giacomelli, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Renata Verdi, Alessandro Roberto Verdi casado com Ana Paula Piovani Verdi. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 11h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.