Notas de falecimentos | 13/05/2025

SRA. ANDRELINA EUGENIA DE OLIVEIRA MORAES faleceu dia 12/05/2025 na cidade de Piracicaba aos 82 anos e era viúva do Sr. João de Moraes. Era filha do Sr. Carlos de Oliveira Moraes e da Sra. Maria Rosa Moraes, falecidos. Deixa as filhas: Fatima Aparecida de Moraes casada com José Valdemir Soares de Morais e Maria Isabel de Oliveira Moraes casada com Luiz Antonio Lino de Moraes. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. BEATRIZ MILANEZ PUPPIN faleceu dia 11/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Mario Puppin. Era filha do Sr. Donato Milanez e da Sra. Virginia Pontin, falecidos. Deixa os filhos: Verginia Maria Puppin Martins, Aparecida Antonia Puppin Coral (falecida), Luis Antonio Puppin casado com Daniele de Godoy Penteado Bragado Puppin. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/05/2025 às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. BENICIO DE FREITAS SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Manoel de Freitas Santos e da Sra. Djanira Maria dos Santos; deixa os filhos: Wily de Freitas Santos, falecido; Wallys de Freitas Santos e Wellyson de Freitas Santos, casado com a Sra. Leticia de Freitas. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.