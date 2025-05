Irmãos são golpeados com facão em comemoração do dia das mães

Uma comemoração do dia das mães terminou com dois irmãos feridos com golpes de facão desferidos por um indivíduo na noite deste domingo (11), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele foi preso por tentativa de homicídio.

Segundo informações, a confusão de trânsito começou por volta das 19h, envolvendo o homem de 45 anos e outras pessoas. Durante a briga, dois irmãos foram feridos gravemente no rosto e no pulso, e socorridos. Uma das vítimas precisou passar às pressas por cirurgia.

O tumulto aconteceu na rua Rosina Figurelli Coury, no bairro Dona Rosina. Após descer do carro armado com a faca e ferir os irmãos, o homem de 45 anos foi contido por outro familiares até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou ao Plantão Policial.