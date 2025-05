Físicos transformam chumbo em ouro em experimento de partículas

Pesquisadores do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), na Suíça, realizaram um experimento entre 2015 e 2018 em que núcleos de chumbo foram convertidos temporariamente em ouro. A transformação ocorreu no acelerador de partículas do laboratório, onde feixes de núcleos de chumbo foram colididos em alta velocidade.

No experimento, a colisão dos núcleos gerou uma reação que ejetou três prótons dos átomos de chumbo, resultando em átomos com 79 prótons — a mesma quantidade presente no ouro. A transformação, no entanto, foi breve e durou cerca de um microssegundo.

Os testes foram repetidos por vários anos. Ao longo desse período, foram produzidos cerca de 86 bilhões de núcleos com a configuração do ouro. A massa total gerada foi de aproximadamente 29 trilionésimos de grama.

A maioria dos átomos criados era instável e se desfez rapidamente após colidir com equipamentos ou se fragmentar em outras partículas.