Saiba o valor da Lamborghini usada por MC Ryan no gramado do XV

A Lamborghini usada pelo funkeiro MC Ryan para dar "cavalos de pau" e danificar o gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, está avaliada em R$ 3 milhões. O valor do IPVA de 2025 do veículo, que continua no pátio de Piracicaba, é de R$ 124,1 mil.

O modelo é um Huracan Spyder 2018, originalmente roxo, mas envelopado com as cores e o símbolo do Corinthians, além de uma homenagem ao MC Kevin, morto em 2021. Ryan e Kevin gravaram juntos a música 30 Minutos.

O carro, que está registrado em nome de uma empresa, chamou atenção ao ser deixado por mais de 10 horas nas imediações do Plantão Policial, enquanto Ryan aguardava a audiência de custódia.