Notas de falecimentos - 11/05/2025

Sr Anésio Antônio Pistoni, Faleceu dia 09/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Mildes Aparecida de Melo Pistoni .Era filho do Sr. Isidoro Pistoni e da Sra. Amelia Montagner Pistoni, falecidos. Deixa os filhos Daniel Pistoni casado com Pamela Pereira da Nobrega Pistoni, Viviani Cristina Pistoni casada com Celso Libardi Fructuozo. Deixa as netas: Gabrielle, Pérola, Alice, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/05/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para referida necrópole . Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Benedita Lopes Stoco, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Manoel Lopes e da Sra. Lurdes Severino, era casada com o Sr. José Stoco; deixa os filhos: Cleusa Aparecida Stoco e Claudinei Stoco, casado com a Sra. Fabiana Cristina Cunha Stoco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Eliana Maria Keller, Faleceu dia 10/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Keller e da Sra. Maria Benedicta Lopes Keller, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/05/2025 ás 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.