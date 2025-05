Copinha-2025: torneio define os finalistas neste sábado

Pelo Amador, a Taça da Superliga já tem os finalistas das séries Outro e Prata. Na principal divisão, fazem a decisão as equipes do Glebas x Iaaquistão; já na divisão de acesso, lutam pela taça as equipes do Sequelados x Grêmio da Balbo. As finais serão no dia 18 (domingo), com campo a definir.

Os resultados que definiram os finalistas foram: na Série Prata: Glebas Califórnia 2x1 Riopedrense e Iaaquistão 1x0 Náutico; e na Série Ouro - Parcolanda 1x4 Grêmio da Balbo e União Vila Fátima 1x1 Sequelados (4-5 pênaltis).