Unimed Piracicaba homenageia profissionais da enfermagem

No Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio, a Unimed Piracicaba homenageia os profissionais da enfermagem, verdadeiros pilares do cuidado e da humanização no ambiente hospitalar. Atualmente, a Cooperativa conta com 890 profissionais da área, que atuam com competência, sensibilidade e dedicação em todos os setores assistenciais da Instituição.

“A enfermagem representa a alma do cuidado. Na Unimed Piracicaba, investimos continuamente em capacitação, tecnologia de ponta e valorização profissional porque reconhecemos que, por trás de cada atendimento de excelência, há um enfermeiro comprometido com a vida. Nosso respeito e gratidão a todos esses profissionais que nos inspiram todos os dias”, disse o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef.

O dirigente conta, ainda, que a Instituição ampliará o número de vagas de enfermagem por conta da implantação do Centro de Prevenção, Reabilitação e Terapias, próximo à área de lazer da Rua do Porto, além da expansão do complexo hospitalar e PAC (Pronto Atendimento da Criança).