Dia das Mães: o que considerar na hora de escolher a maternidade

Para muitas mulheres, o Dia das Mães ganha um significado ainda mais especial quando coincide com a espera por um bebê. Nesse momento único, uma das decisões mais importantes da gestação é a escolha da maternidade. Mais do que conforto ou proximidade, é essencial avaliar a qualidade do atendimento, a estrutura disponível e os cuidados voltados à segurança da mãe e do bebê.

Confira abaixo os principais pontos que devem ser considerados na hora de escolher onde o parto será realizado:

Estrutura para diferentes tipos de parto - Cada maternidade tem um perfil e uma estrutura de atendimento. É importante verificar se a unidade está preparada tanto para partos normais quanto para cesáreas, e se incentiva práticas respeitosas e humanizadas, como o plano de parto, presença de acompanhante e analgesia quando solicitada. A maternidade deve contar com salas específicas para cada etapa do trabalho de parto, incluindo pré-parto, parto e pós-parto, além de ambientes acolhedores.