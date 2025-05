Governo do Estado oferece crédito para próprio negócio

De acordo com o Sebrae SP, 61% das mulheres empreendedoras no estado têm filhos, número que acompanha a média nacional, em que 67% das empreendedoras também são mães. Portanto, é comum encontrar mulheres que conciliam a maternidade com o sonho e o desafio de cuidar do próprio negócio.

Em comemoração ao Dia das Mães, o Governo do Estado de São Paulo destaca programas como o Banco do Povo Paulista (BPP), Qualifica SP e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que mudam a realidade de mulheres que, enquanto exercem a maternidade, empreendem, se capacitam e retornam ao mercado de trabalho.

E não faltam exemplos: Dilma Oliveira comprou uma van escolar e se tornou empreendedora com o crédito do BPP; Alecsandra Almeida participou do Qualifica SP e abriu uma empresa de pipocas; e Joyce de Melo conseguiu um emprego através do PAT. Essas mães, ao empreender ou retomar a carreira, encontraram nessas iniciativas uma fonte de renda e a chance de conquistar independência e dignidade.

A sorocabana Alecsandra Almeida Paduelo, 42 anos, mãe de Arthur, de 12, é um exemplo de como a qualificação profissional abre portas. Após participar de um curso de educação empreendedora do programa Qualifica SP, programa lançado em 2023 que capacita pessoas em áreas onde há déficit de profissionais no mercado de trabalho, ela obteve microcrédito da linha Empreenda Mulher, do Banco do Povo, e abriu a própria fábrica de pipocas artesanais. “Ter meu negócio me deu liberdade e mais tempo de qualidade com meu filho”, conta.