Dia das Mães foi oficializado no país por Getúlio Vargas em 1932

Com a oficialização, prática de celebrar o Dia das Mães foi crescendo e tornou-se uma das celebrações mais importantes do ano. Atualmente, é a segunda data comemorativa mais importante para o comércio brasileiro, ficando atrás apenas do Natal.

Outros países no mundo, como Dinamarca, Alemanha, Austrália, Malásia e Uruguai, também homenageiam as mamães no segundo domingo de maio. Outros países, entretanto, comemoram em outra data. A Rússia e a Sérvia, por exemplo, comemoram-no no dia 8 de março; a Noruega, no segundo domingo de fevereiro; o Líbano, no início da primavera no Hemisfério Norte (21 de março); e a Argentina, no terceiro domingo de outubro.