Notas de falecimentos | 10/05/2025

SR. JOAQUIM MENEGUSSE faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Elisabete Fazolin. Era filho do Sr. José Menegusse e da Sra. Josefa Cunha, falecidos. Deixa os filhos: Edna Sueli Menegusse Barbosa casada com José Valdir Barbosa, Eunice Menegusse casada com Valter Antonio Schiavon, Ezequiel Menegusse casado com Kerlin Menegusse, Enivaldo Menegusse casado com Dulcileia da Silva Menegusse, Edilson Menegusse, Elisabete Menegusse Boldrin casada com Ismael Boldrin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para Cemitério da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. CARLOS ROBERTO DE PAULA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Geraldo de Paula e da Sra. Maria Estevam de Paula; deixa os filhos: Mirela de Paula Vanpelt, casada com o Sr. Patrick Vanpelt; Carlos Alberto de Paula e Allan de Paula. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 15h30 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANDRÉ CERQUEIRA ALMEIDA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Jorge Amorim Almeida e da Sra. Maria José Souza Cerqueira Almeida; deixa as filhas: Nicolly Moniky Rodrigues Almeida e Yasmin Rodrigues de Almeida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído féretro às 10h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ GALVÃO faleceu ontem na cidade de Capivari, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Irene Ferrareto Galvão. Era filho do Sr. Antonio Galvão e da Sra. Lazara Soares Galvão, falecidos. Deixa o filho: João Luiz. Deixa demais familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Mombuca, seguindo para o Cemitério Municipal de Mombuca. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA MARIA APARECIDA ANDREZA JULIATTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Elias Andreza e da Sra. Maria Augusta Teixeira da Cruz, era casada com o Sr. Dirceu Juliatti; deixa a filha: Melaine Andreza Juliatti Bertochi, casada com o Sr. Matheus Guarnieri Bertochi. Deixa neta demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala “A”, do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA THEREZA DE QUADROS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Jesus Barrios. Era filha do Sr. Bernardo Sampaio de Quadros e da Sra. Maria Ilicia Baldini de Quadros, falecidos. Deixa os filhos: Ivo, Bernardo casado com Ordalia, Andreia casada com Mario, Ilicia casada com Roberto, Robson casado com Daniela. Deixa netos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala C, seguindo para Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.