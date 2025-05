Veja: 5 sobremesas fáceis e rápidas para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é uma ótima oportunidade para dar aquela diversificada no cardápio. Além do almoço, que sempre é repleto de receitas gostosas e diferentes, as sobremesas também fazem as pessoas ficarem com água na boca. Veja cinco opções práticas, fáceis e deliciosas

Pavê de Leite Ninho com Morango

Ingredientes: Leite condensado, creme de leite, leite Ninho, bolacha maisena e morangos.

Modo de preparo: Faça um creme com leite condensado, creme de leite e leite Ninho. Intercale camadas de creme, bolacha molhada no leite e morangos picados. Finalize com morangos por cima e leve à geladeira.

Tempo médio: 30 min + 2h geladeira.

Brigadeirão

Ingredientes: Leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, ovos, margarina.

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador, despeje em forma untada com manteiga e asse em banho-maria. Depois de frio, desenforme e decore com granulado.

Tempo médio: 15 min preparo + 1h forno + 1h geladeira.