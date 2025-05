Top 10 séries para maratonar em família no Dia das Mães

As séries são uma ótima opção de diversão em família, e pode ser, também, uma boa opção de entretenimento para o Dia das Mães. Com histórias envolventes, que vão desde comédias até dramas e ação, as produções são ótimas para reunir a família. Confira abaixo as 10 melhores séries para curtir no Dia das Mães.

Anne with an E (2017–2019)

Sinopse: Anne, uma órfã sonhadora e determinada, transforma a vida dos irmãos que a adotam e da pequena comunidade de Avonlea. Uma história emocionante sobre aceitação, crescimento e família.

Onde assistir: Netflix This Is Us (2016–2022)

Sinopse: A série acompanha os Pearson em diferentes fases da vida, revelando os laços profundos entre pais e filhos, especialmente o papel marcante da mãe Rebecca.

Onde assistir: Star+, Amazon Prime Video Gilmore Girls (2000–2007)

Sinopse: A jovem mãe Lorelai e sua filha Rory compartilham uma relação divertida e carinhosa enquanto enfrentam os desafios da vida em uma pequena cidade.

Onde assistir: Netflix Atypical (2017–2021)

Sinopse: Sam, um jovem com autismo, embarca em uma jornada por independência, enquanto sua mãe vive seu próprio processo de redescoberta. Uma série comovente e cheia de humor.

Onde assistir: Netflix Modern Family (2009–2020)

Sinopse: Uma comédia sobre diferentes tipos de famílias modernas — com mães fortes, engraçadas e reais. Diversão garantida para todas as idades.

Onde assistir: Star+, Amazon Prime Video As Telefonistas (Las Chicas del Cable, 2017–2020)

Sinopse: Em Madri nos anos 1920, quatro mulheres trabalham em uma companhia telefônica e enfrentam os desafios da independência e maternidade em uma sociedade conservadora.

Onde assistir: Netflix Jane the Virgin (2014–2019)

Sinopse: Jane, uma jovem devota que engravida por inseminação artificial acidental, vive uma comédia dramática cheia de reviravoltas, com foco forte nas relações entre mães e filhas.

Onde assistir: Netflix Mãe Só Tem Duas (2021–2022)

Sinopse: Duas mães descobrem que seus bebês foram trocados na maternidade e decidem formar uma família nada convencional.

Onde assistir: Netflix Heartstopper (2022–)

Sinopse: A história delicada de dois adolescentes que se apaixonam, com destaque para a relação afetuosa entre os jovens e suas mães compreensivas e amorosas.

Onde assistir: Netflix Fuller House (2016–2020)

Sinopse: Continuação da clássica "Três é Demais", mostra três mulheres criando uma família juntas e apoiando-se como mães, irmãs e amigas.

Onde assistir: Netflix