Veja os 10 melhores filmes para assistir no Dia das Mães

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do calendário. A data é especial e é um dos momentos mais legais para os filhos fazerem atividades em família, para curtir muito com as mães. Uma dessas atividades é simples, mas cheia de diversão: assistir a um filme, com um balde de pipoca nas mãos. Veja a seguir dez sugestões de filmes divertidos para assistir em casa no Dia das Mães.

Valente (Brave, 2012)

Sinopse: Merida, uma princesa escocesa rebelde, desafia tradições e acidentalmente transforma sua mãe em um urso. As duas embarcam em uma jornada para restaurar o vínculo entre mãe e filha.

Onde assistir: Disney+ Minha Mãe É uma Peça (2013)

Sinopse: Dona Hermínia, uma mãe superprotetora e hilária, enfrenta os desafios da maternidade com humor e drama. Um retrato carinhoso das mães brasileiras.

Onde assistir: Globoplay, Amazon Prime Video (aluguel) O Maior Amor do Mundo (Mother’s Day, 2016)

Sinopse: Histórias entrelaçadas de mães e filhos mostram diferentes formas de amor e maternidade às vésperas do Dia das Mães. Elenco com Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson.

Onde assistir: Amazon Prime Video (aluguel), Apple TV Encanto (2021)

Sinopse: A família Madrigal vive em uma casa mágica na Colômbia. Mirabel, a única sem poderes, tenta salvar a magia da família — com foco especial na dinâmica familiar e o papel das mães.

Onde assistir: Disney+ Extraordinário (Wonder, 2017)

Sinopse: Auggie, um garoto com uma síndrome genética rara, começa a frequentar a escola. Sua mãe, interpretada por Julia Roberts, é uma força central na sua jornada.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Globoplay A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021)

Sinopse: Uma família excêntrica precisa salvar o mundo de uma revolta de robôs. Apesar das diferenças, o amor familiar prevalece.

Onde assistir: Netflix Procurando Dory (2016)

Sinopse: Dory parte em busca de seus pais perdidos, numa aventura emocionante sobre memórias e o amor familiar.

Onde assistir: Disney+ Minhas Mães e Meu Pai (The Kids Are All Right, 2010)

Sinopse: Dois filhos de um casal lésbico decidem conhecer o doador de esperma que os gerou. Um retrato sensível e bem-humorado da maternidade moderna.

Onde assistir: Amazon Prime Video (aluguel), Apple TV Dumplin’ (2018)

Sinopse: Uma adolescente plus-size entra em um concurso de beleza organizado por sua mãe ex-miss, questionando padrões e redescobrindo o vínculo entre elas.

Onde assistir: Netflix Os Incríveis 2 (2018)

Sinopse: Helena (Mulher-Elástica) assume o papel de heroína principal enquanto o Sr. Incrível cuida das crianças em casa — com destaque para os desafios da maternidade.

Onde assistir: Disney+