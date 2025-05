Águas de São Pedro é a cidade mais desenvolvida do Brasil

A cidade de Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, obteve o maior índice do país no levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgado nesta quinta-feira (8). O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) analisou dados públicos de 5.550 municípios brasileiros.

Com pontuação de 0,8932, Águas de São Pedro alcançou a primeira posição no ranking. O município faz parte do grupo de 4,6% das cidades brasileiras que registraram nível elevado de desenvolvimento. Esta não é a primeira vez que a cidade lidera a lista; ela já esteve na mesma posição em 2013, 2016, 2018 e 2021.

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Águas de São Pedro possui 2.780 habitantes. O município tem a menor área territorial do estado de São Paulo, com 3,612 km², e é o segundo menor do Brasil em extensão.

Dez municípios com os maiores índices no IFDM:

Águas de São Pedro (SP) – 0,8932 São Caetano do Sul (SP) – 0,8882 Curitiba (PR) – 0,8855 Maringá (PR) – 0,8814 Americana (SP) – 0,8813 Toledo (PR) – 0,8763 Marechal Cândido Rondon (PR) – 0,8751 São José do Rio Preto (SP) – 0,8750 Francisco Beltrão (PR) – 0,8742 Indaiatuba (SP) – 0,8723

Dez municípios com os menores índices no IFDM:

Ipixuna (AM) – 0,1485 Jenipapo dos Vieiras (MA) – 0,1583 Uiramutã (RR) – 0,1621 Jutaí (AM) – 0,1802 Santa Rosa do Purus (AC) – 0,1806 Oeiras do Pará (PA) – 0,2143 Fernando Falcão (MA) – 0,2161 Melgaço (PA) – 0,2429 Curralinho (PA) – 0,2431

Capitais brasileiras com os melhores índices no IFDM: