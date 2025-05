15 opções de restaurantes em Piracicaba para ir no dia das mães

2. Giardino Ristorante Localizado no bairro Vila Monteiro, o Giardino Ristorante apresenta um cardápio com pratos da culinária italiana, incluindo massas, risotos e carnes. O ambiente é climatizado e possui capacidade para atender a grupos familiares. O horário de funcionamento no domingo é das 11h às 15h. Instagram: @giardinoristorante

1. Churrascaria Monte Sul Fundada em 1998, a Churrascaria Monte Sul possui duas unidades em Piracicaba: no Centro e na Vila Rezende. O restaurante oferece buffet por quilo com opções de culinária brasileira, italiana e japonesa, além de carnes assadas na hora. Ambos os locais contam com ambiente climatizado e capacidade para mais de 100 pessoas. O horário de funcionamento no domingo é das 11h às 15h30. Instagram: @montesulpira

O Dia das Mães é uma data especial que merece ser celebrada com uma refeição agradável em família. Piracicaba oferece diversas opções gastronômicas para esse momento. A seguir, apresentamos uma seleção de 15 restaurantes na cidade que se destacam por suas ofertas para o almoço do Dia das Mães.

3. Sassicaia Cozinha Internacional

Situado no bairro Nova Piracicaba, o Sassicaia Cozinha Internacional oferece pratos da culinária internacional, com ênfase em carnes e massas. O ambiente é climatizado e possui capacidade para atender a grupos familiares. O horário de funcionamento no domingo é das 11h às 15h.

Instagram: @Sassicaiarestaurante

4. Navegantes Restaurante

Localizado no bairro Nova Piracicaba, o Navegantes Restaurante é especializado em culinária mediterrânea e frutos do mar. O cardápio é assinado pela chef Sanny Braga. O horário de funcionamento no domingo é das 11h às 15h.

Instagram: @Navegantesrestaurante

5. Casaretto Restaurante

Situado no bairro Alto, o Casaretto Restaurante oferece pratos da culinária italiana, com ênfase em massas e carnes. O ambiente é climatizado e possui capacidade para atender a grupos familiares. O horário de funcionamento no domingo é das 11h ás 15h e das 18h ás 22h.

Instagram: @Casarettopastaevinho