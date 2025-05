Marcelo Maroun: uma vida dedicada ao serviço público

Na verdade, o XV já era SAF, tem o CNPJ, toda a inscrição como Sociedade Anônima do Futebol. Porém, nós só não somos SAF compartilhando isso com a iniciativa privada, com as empresas que estão interessadas em adquirir um percentual dessa SAF. Ou seja, é 100% XV. O XV é uma SAF mas ainda sozinho, não tem um parceiro. Nós fizemos a aprovação pelo conselho deliberativo, e quando foi feito na assembleia de sócios, houve uma alteração no estatuto. Então, fazendo uma análise agora das propostas que estão chegando e verificando todo o procedimento, nós achamos por bem, até como uma medida de cautela para que amanhã ou depois não se alegasse alguns vícios ou situações nesse sentido perante o estatuto, nós levamos novamente para o conselho deliberativo, convocamos uma assembleia geral de sócios que homologou, ratificou todos os procedimentos anteriormente feitos com base no estatuto anterior. Mas hoje já totalmente regular e em condições de analisar uma proposta de um parceiro.

Na sua opinião, esse é o caminho para o XV de Piracicaba?

É um dos caminhos. O XV, para ontem, tem que se profissionalizar. Esse é o meu lema, é a minha constante colaboração desde que eu assumi a presidência do conselho. Ele precisa profissionalizar na área administrativa, precisa profissionalizar no departamento de futebol. Tentar, dentro do possível, buscar profissionais com condições na área econômica e financeira. Deixar o XV mais claro, mais transparente, melhor visto no mercado. E que somente com a profissionalização, não mais só com os amantes do XV, com os que admiram o XV, essa contribuição tem que existir. Mas a gente tem que entender que esse romantismo, essa situação mais amadora, deixou a gente muito para trás enquanto alguns clubes foram se profissionalizando. Uma das alternativas ao meu entendimento é a SAF. Lógico que para isso tem que vir um parceiro idôneo, com experiência no futebol, um parceiro financeiramente bom, saudável, com respeito no mercado para que inicie esse bem.