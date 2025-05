Motociclista bate em carro e vai parar na UPA em Piracicaba

Um acidente entre um carro e uma motocicleta mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8), por volta das 21h, na avenida Raposo Tavares em Piracicaba.

De acordo com o motorista do automóvel, ele seguia no sentido centro–bairro pela avenida do bairro Vila Cristina quando avistou uma moto trafegando na direção contrária. O condutor afirmou que parou o veículo, mas acabou sendo atingido pelo motociclista.

A vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada à UPA Vila Cristina.