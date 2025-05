Notas de falecimentos | 09/05/2025

SR. ARNOLDO VELHO JUNIOR faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Arnoldo Velho e da Sra. Mafalda Benedicta Guidetti, era casado com a Sra. Cleusa Carvalho dos Reis; deixa os filhos: Graziela Liva Velho, casada com o Sr. Willian Parron Junior; Rodrigo Liva Velho, casado com a Sra. Marcia Cristina Bugyi e Juliana Liva Velho, casada com o Sr. Jorge Augusto Moreira Bizarro. Deixa os netos: Rodrigo Liva Velho Junior, Henrique Liva da Silva, Carolina Velho Moreira Bizarro e Julia Rodrigues Carvalho dos Reis, deixa irmão, cunhados, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ETELVINA AUGUSTA VARA NASCIMENTO faleceu dia 08/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Leordino Nascimento. Era filha do Sr. Manoel Vara e da Sra. Maria Augusta Vara, falecidos. Deixa os filhos: Jovelino Ap. Vara Nascimento viúvo de Elza Cassador Nascimento, Jacira Ap. Vara Nascimento, Julio Vara Nascimento, falecido, José Jorge Vara Nascimento, Jurandir Vara Nascimento, Joarez Vara Nascimento, Jairo Vara Nascimento casado com Nivia Mara da Silva, Silvana Vara Nascimento, Claudio Vara Nascimento casado com Mainara Farias. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velorio no Parque da Ressurreição – Sala C, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO faleceu dia 07/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Francisco de Souza. Era filha da Sra. Raimunda Maria de Souza, falecida. Deixa os filhos: Jose Francisco de Souza, Maria Francisca de Souza, Geraldo Francisco de Souza, Francisca Francinete de Souza Penna, Francisca de Souza, Maria Aparecida de Souza Garcia, Damião Francisco de Souza, Francisca de Souza Santos (Falecida). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.