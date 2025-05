Carro de app capota e mulher fica presa nas ferragens

Um motorista de aplicativo capotou seu veículo após uma colisão com um caminhão na manhã desta quinta-feira (9), na rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), entre as cidades de Piracicaba e Rio Claro. O acidente aconteceu próximo ao acesso do distrito de Tanquinho e as causas ainda são investigadas.

Uma passageira de 39 anos ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram cortar parte da lataria para retirá-la com segurança. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC).

O motorista de aplicativo também se feriu e recebeu os primeiros atendimentos da concessionária, sendo encaminhado à Santa Casa de Piracicaba. Os dois apresentavam ferimentos leves e moderados, e seguiram para avaliação médica detalhada.