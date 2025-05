Piracicabana é convocada para a Seleção Brasileira 

Além da piracicabana, o conjunto brasileiro ainda terá as seguintes atletas: Ana Luiza Franceschi de Souza; Bárbara Galvão; Julia Kurunczi; Maria Eduarda Arakaki; Maria Paula Caminha; Mariana Vitória Pinto e Sofia Madeira. Na individual, foram convocadas as atletas Bárbara Domingos e Samara Sibin.

A ginasta piracicabana Nicole Pírcio está em Portugal com a Seleção Brasileira de ginástica rítmica, que disputa a partir desta sexta-feira (9) inicia a participação na etapa de Portimão da Copa do Mundo. A competição será disputada até domingo (11), na região do Algarve, em Portugal.

A convocação da piracicabana confirma a boa fase da atleta, que inicia neste ano mais um ciclo olímpico, que acabará somente em 2028, nos jogos de Los Angeles, nos EUA.

Atualmente, a equipe brasileira está entre as melhores do mundo, pois na maioria das etapas da Copa do Mundo, o Brasil fica entre os cinco melhores.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, o time brasileiro era considerado um dos favoritos, mas terminou na nona posição após a lesão de Victória Borges no aquecimento para a série mista.