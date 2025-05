Justiça Federal dá 48h para governo Lula explicar fraudes no INSS

A ação solicita esclarecimentos sobre os descontos realizados sem autorização e questiona a atuação do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi. O juiz também determinou a intimação do Ministério Público Federal para que apresente manifestação sobre o caso.

O juiz federal Waldemar Claudio De Carvalho concedeu um prazo de 48 horas para que o governo federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se pronunciem sobre possíveis irregularidades nos descontos aplicados em benefícios previdenciários. A decisão foi emitida no contexto de uma ação popular movida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e pelo vereador Guilherme Kilter (Novo-PR).

No processo, os autores pedem a responsabilização do governo, do INSS e de Lupi, com a devolução de pelo menos R$ 6,3 bilhões aos cofres públicos e o ressarcimento dos valores descontados dos beneficiários.

O caso tem origem em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, realizada em 23 de abril, que investigou um esquema de descontos associativos realizados sem consentimento em aposentadorias e pensões. Segundo as apurações, entidades teriam cobrado valores indevidos entre 2019 e 2024, somando aproximadamente R$ 6,3 bilhões.

De acordo com o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, as entidades envolvidas não possuíam estrutura operacional para executar os serviços oferecidos aos beneficiários.