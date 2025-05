Notas de falecimentos | 08/05/2025

SRA. CARMEN TAPIA AMANCIO faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Jose Tapia Filho e da Sra. Dirce Braga, era casada com o Sr. João Augusto do Nascimento; deixa os filhos: Martinho Amancio, casado com Adriana Duarte; Marcos Antonio Amancio, casado com Edimara Meire Rodrigues Amancio e Marcio Alexandre Amancio casado com Madalena Amancio. Deixa os Enteados: Edson Augusto do Nascimento, casado com Thais do Nascimento e Rosimeire Aparecida do Nascimento, casada com Tainara Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ELIDIO JOSÉ DE SOUZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Jose de Souza e da Sra. Luzia Rosa de Jesus, era casado com a Sra. Aparecida da Silva Souza; deixa os filhos: Liliane de Souza, casada com o Sr. Claudomiro de Jesus Ramos; Lidiane de Souza; Aldecleverson de Souza, casado com a Sra. Karuline Aparecida Lima Alcanjo e Tais Carolina de Souza. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. EVA TERESA DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Ozorio Pinto e da Sra. Avelina Francisca das Dores, era viúva do Sr. Armando de Oliveira; deixa os filhos: Andreia Rocha dos Santos Soares, casada com o Sr. Afranisio Soares; Kleber Rocha dos Santos, casado com a Sra. Eliane Antonia Barela; Kelly Rocha dos Santos, casada com o Sr. Fernando Biss e Andre Luis Pinto de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “03”, para o Cemitério Municipal da cidade de Capivari/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.