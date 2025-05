XV de Piracicaba anuncia os dois primeiros reforços 

Em preparação para a Copa Paulista 2025, o XV de Piracicaba anunciou nesta quarta-feira (7) os dois primeiros reforços para a competição: o lateral-direito Michel, de 30 anos, e o lateral-esquerdo João Vitor, de 26.

Os dois jogadores já chegaram ao Barão da Serra Negra e iniciaram a intertemporada com o restante do grupo. Michel está de volta ao Nhô Quim após conquistar o título estadual com o Gama-DF. Já João Victor vem do Juventus/SP.

A diretoria do Nhô Quim segue no mercado a fim de reforçar o elenco para a disputa da Copa Paulista. Após a “faxina” realizada com o término da Série A2 do Paulista, o técnico Moisés Egert praticamente terá de remontar o elenco para o torneio estadual.