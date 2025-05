Conclave para escolha do novo papa começa nesta quarta-feira (07)

O processo para definir o sucessor do papa Francisco terá início nesta quarta-feira, 7 de maio, no Vaticano. A primeira fumaça, resultado da votação inicial do conclave, está prevista para ser vista por volta das 14h, no horário de Brasília.

De acordo com informações do Vaticano, a partir da quinta-feira serão realizadas quatro votações por dia, divididas entre manhã e tarde. No entanto, a liberação da fumaça ocorrerá apenas em dois momentos diários: às 7h e às 14h (horário de Brasília), correspondentes ao meio-dia e às 19h no horário local de Roma.

A programação das votações será a seguinte: