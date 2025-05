Diesel fica mais barato nas distribuidoras a partir de hoje

A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir de hoje (6), o litro do combustível passa a custar, em média, R$ 3,27 — queda de R$ 0,16 por litro, ou 4,7%.

Essa é a terceira redução no valor do diesel desde o início de abril. A medida acompanha a tendência de queda no mercado internacional, impulsionada pela maior oferta global de petróleo e tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que têm pressionado para baixo o preço do barril tipo Brent.

Segundo a Petrobras, desde dezembro de 2022, o diesel acumula queda de R$ 1,22 por litro nas distribuidoras, o que representa um recuo de 27,2%. Corrigido pela inflação, esse corte equivale a R$ 1,75, uma redução real de 34,9%.