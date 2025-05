Notas de falecimentos | 06/05/2025

SRA. APARECIDA VALERIO RODRIGUES faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Valerio e da Sra. Catarina Maria de Jesus, era viúva do Sr. Luiz Clemente Rodrigues; deixa os filhos: Joana Catarina Clemente Ambrosio, casada com o Sr. Ademir Altarugio Ambrosio; Jair Clemente Rodrigues; Miriam Elizabete Clemente, viúva do Sr. Joaquim Ferreira Camargo; Marta Clemente Franco Rodrigues, viúva do Sr. Antonio Marcos Franco Rodrigues; Luiza Aparecida Clemente; Benedita Clemente Rodrigues; Jesuel Clemente Rodrigues; Lazara Clemente Rodrigues e Izabel Clemente Rodrigues, falecida, deixando viúvo o Sr. Jose Carneiro Mariano. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 9h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ALGIBE RODRIGUES DE LARA FILHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Algibe Rodrigues de Lara e da Sra. Alice Figueiredo Lara. Deixa filhos, genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. BENEDITA APARECIDA DI BENE FELIX faleceu dia 05/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casada com Sr. Valdomiro Felix. Era filha do Sr. José Di Bene e da Sra. Nair Rocha Di Bene, falecidos. Deixa os filhos: Valdomiro Di Bene Felix casado com Ana Lucia, André Di Bene Felix casado com Aline Ferreira Freire. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CLEUZA VERGINIA ERECOLIM MENDES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Orlando Ercolim e da Sra. Amelia Fressinet Ercolim, era casada com o Sr. Claudio Aparecido Mendes; deixa a filha: Michele Aparecida Mendes Campos, casada com o Sr. Fabio da Silva Campos. Deixa as netas: Isabella e Gabriella, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Safira”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. CRISTINA SOUZA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha do Sr. Santos Salvador da Silva e da Sra. Grecy de Souza Silva, falecida. Deixa o filho: Victor Souza Silva Costa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.