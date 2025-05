Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel

A Petrobras informou nesta segunda-feira (5) que aplicará uma redução no preço de venda do diesel para as distribuidoras. A nova tarifa entra em vigor na terça-feira (6).

O valor do litro do diesel A será, em média, de R$ 3,27, o que representa uma redução de R$ 0,16. No caso do diesel B, composto por 86% de diesel A e 14% de biodiesel, a participação da Petrobras no valor cobrado ao consumidor final será de aproximadamente R$ 2,81 por litro, uma queda de R$ 0,14.

