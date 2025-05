Rosto ferido: Briga em bar acaba na delegacia em Piracicaba

Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado na noite deste sábado (3), após um homem ser agredido por um suposto vigilante em um bar no Distrito de Santa Terezinha em Piracicaba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava consumindo alcool com amigos no local, quando um vigilante chegou afirmando ser policial. Ao desacatar a ordem de revista, começou uma briga e a vítima foi imobilizada com um golpe mata-leão

Uma viatura da Polícia Militar chegou no local e levou os envolvidos ao Plantão Policial, onde foram ouvidos para o registro do boletim de ocorrência.