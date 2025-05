Notas de falecimentos - 04/05/2025

Sra. Elsa Pereira Santos, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha do Sr. Pedro Pereira dos Santos e da Sra. Maria dos Anjos Rodrigues dos Santos, falecida; deixa os filhos: Cassia Pereira Gomes, casada com o Sr. Lindenberg Felix da Silva e Marcos Martins, casado com a Sra. Tatiane Michelini Martins. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Clelia Vieira Brasil, Faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era filha do Sr. Mario Vieira e da Sra. Zoraide Brasil, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu ontem as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Roberto Cui, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho do Sr. Alexandre Cui, falecido e da Sra. Maria Cui, era casado com a Sra. Cicera da Silva Cui; deixa os filhos: Glaucia Bianca Cui, viúva do Sr. Mauro Eduardo Augusti; Tatiana Geeshe Cui Bonametti, casada com o Sr. Ademir Antonio Bonametti. Deixa netos, demais familiares e amigos. eu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Sebastiana Elias da Silva, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha da Sra. Olivia Romero da Silva, falecida, era viúva do Sr. Benedito Antonio da Silva. Deixa, filhos, netos, demais familiares e amigos. eu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Valdir Osmarino Batagello, Faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era filho do Sr. Avelino Batagello e da Sra. Maria Henrique Batagello, falecidos. Deixa filhos, irmãos e tia. O seu sepultamento ocorreu ontem às 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - Sala 03 seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.