Acipi expande ecossistema e inaugura novo andar do Inova

Fruto de um investimento acumulado de R$ 3,5 milhões, o ecossistema de inovação da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) ganha novo fôlego com a inauguração do terceiro andar do Inova, na noite de ontem (29 de abril). A nova estrutura, que recebeu aporte de R$ 2 milhões, amplia a proposta de fomentar conexões, criatividade e desenvolvimento empresarial por meio de um ambiente planejado para abrigar startups, empreendedores e profissionais da economia criativa. A expansão complementa o segundo pavimento, lançado em 2024 com investimento de R$ 1,5 milhão, consolidando o Inova como um dos principais polos de inovação e empreendedorismo da região.

O evento de inauguração contou com a participação de autoridades, convidados, parceiros, diretoria da entidade, clientes do Inova Acipi e imprensa. O projeto arquitetônico traz a proposta de integração e convivência, o novo espaço mantém a essência conceitual do Hub de Inovação lançado em 2024, e avança ao consolidar a missão de criar um ambiente propício para trocas, parcerias e desenvolvimento de soluções. As salas privativas foram dispostas nas extremidades do pavimento, liberando o centro do espaço para circulação, encontros e convivência entre os usuários, favorecendo a formação de redes colaborativas e estimulando o networking. Ao todo, são 10 novas salas, somadas a oito ambientes compartilhados, lounges e áreas de convívio, com infraestrutura completa e adaptada às dinâmicas contemporâneas de trabalho e à transformação digital.

Desde o lançamento do Inova Acipi, a proposta de integrar ecossistemas diversos tem se materializado por meio de parcerias estratégicas, programas de capacitação e da ocupação ativa do espaço. Atualmente, segundo relatório do Cow Workspace — parceiro da Acipi na operação —, são 42 empresas e 120 pessoas que ocupam o ambiente. Com a expansão, haverá acréscimo de 10 novas salas e 73 posições fixas, além de aumento nas posições compartilhadas. O novo andar também passa a oferecer os mesmos serviços já consolidados, como o Programa Acelera, com foco em setorização e conexão entre empresas, e oportunidades de parcerias para estudos e desafios de inovação.