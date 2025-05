Notas de falecimentos | 03/05/2025

SRA. IARA TERESA SILVA NASCIMENTO faleceu dia 01/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade era casada com o Sr. Luiz Adalberto Nascimento. Era filha do Sr. Aroldo Ramos Silva e da Sra. Lourdes Tondatto Silva, falecidos. Deixa os filhos: Andre Luiz Nascimento casado com Simone Manzi, Washington Luiz Nascimento casado com Flavia Custodio Nascimento, Alexandre Aparecido Nascimento, Luciano Aparecido Nascimento. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/05/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala-01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. IRINEU PEREIRA ESTEVES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Pereira Esteves e da Sra. Noemi Miotto, era casado com a Sra. Ermelinda de Fatima Vicentin Esteves; deixa os filhos: Maria Goretti Esteves, casada com o Sr. Edison Aparecido de Godoy; Ana Silvia Esteves, falecida; Paulo Ernesto Esteves; Adriana Aparecida Esteves; Marcos Roberto Esteves; Arthur Ernani Packer; João Vitor Packer e Juliana Vicentin Esteves, casada com o Sr. Pablo Lemos Fillet. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 17h na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ISAULINO DIAS DE MELO faleceu dia 01/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Alda Souza de Melo. Era filho do Sr. Julio Dias de Melo e da Sra. Veneranda Pires, falecidos. Deixa os filhos Rodrigo Fernando de Melo casado com Melany dos Santos Serra Melo, Marcia Regina de Melo Souza casada com Renildo dos Santos Souza. Deixa uma neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/05/2025 as 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.