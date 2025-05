Vereador apresenta parecer contrário à taxa de iluminação pública

O parecer destaca que a Prefeitura de Piracicaba encerrou 2024 com mais de R$ 400 milhões em caixa e vem acumulando superávits nos últimos anos, o que indica ausência de necessidade financeira que justifique uma nova cobrança.

Além disso, critica a oneração injustificada dos contribuintes, já que os custos da iluminação pública atualmente são pagos com recursos do Tesouro Municipal, abastecido pelos próprios tributos da população. O vereador também aponta a ausência de qualquer proposta de compensação, como a redução de outros tributos, o que resultaria em uma dupla cobrança.

Entre as falhas técnicas identificadas, o parecer menciona a falta de estimativas claras de receitas e custos, a cobrança de imóveis sem ligação elétrica via IPTU — o que pode ser inconstitucional —, a ausência de metodologia detalhada e de planilhas de cálculo, além da omissão, por parte do parecer jurídico do Executivo, dos riscos de judicialização.