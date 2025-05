Setor metalmecânico comemora aumento no número de empregos

Quanto às gestões municipal e federal, o presidente do Simespi se diz confiante de que haverá incentivos. “O prefeito Helinho Zanatta já demonstrou interesse em dialogar com os setores produtivos, anunciou recentemente 22 lotes em três distritos industriais para instalação de empresas, e a expectativa é de que o governo federal possa apresentar programas que fortaleçam a competitividade industrial. O Simespi seguirá atuando para ser ponte entre o poder público e as necessidades das nossas indústrias.”

O otimismo do presidente se dá também pela posição de destaque que Piracicaba mantém no cenário nacional do setor metalmecânico. “Somos reconhecidos como um dos principais polos industriais do país, especialmente pela nossa forte concentração de empresas de metalurgia, mecânica de precisão e fabricação de máquinas e equipamentos. A cidade participa ativamente da cadeia produtiva nacional, atendendo desde o agronegócio até o setor automotivo, e se destaca pela qualidade, inovação e tradição de suas indústrias.”

“Temos uma das mais antigas empresas do setor que a Dedini; a Fastwork produz para o mercado aeronáutico e foi premiada por dois anos seguidos pela Embraer como uma de suas melhores fornecedoras; A Caterpillar é uma das principais fabricantes de máquinas e equipamentos... Piracicaba é vanguarda no setor metalmecânico.Com mão de obra qualificada, centros de pesquisa e uma cultura empresarial sólida, Piracicaba contribui de forma relevante para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a geração de tecnologia e empregos no setor”, finalizou.