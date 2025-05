'Trabalho traz dignidade, transformação e realização de sonhos'

O deputado estadual Alex Madureira (PL) também deixou uma mensagem para os trabalhadores neste dia 1º de maio. “Hoje celebramos o Dia do Trabalho, uma data mundial para reconhecer e valorizar o esforço diário de todos os trabalhadores. Nesta ocasião, faço questão de expressar minha admiração a cada pessoa que, com dedicação e responsabilidade, contribui e contribuiu para o desenvolvimento da região de Piracicaba, do estado e do nosso país”, declarou o deputado.

“O trabalho é fonte de dignidade, transformação e realização de sonhos. Olhar para o futuro também é fundamental: o mercado está mudando com o avanço da tecnologia e surgimento de novas profissões. Precisamos preparar as novas gerações, investindo em educação de qualidade, em cursos técnicos e em oportunidades de capacitação e qualificação. Esse é o caminho a seguirmos”, entende o parlamentar.

“Em um mundo em constante evolução, o Dia do Trabalho nos convida não apenas a celebrar as conquistas do passado, mas a abraçar com confiança as transformações do amanhã, lembrando que, independentemente das mudanças tecnológicas ou econômicas, o valor do trabalho bem realizado e o espírito de dedicação continuarão sendo o alicerce sobre o qual construímos nosso futuro”, concluiu.