Unimed Piracicaba valoriza equipes no Dia do Trabalhador

Neste Dia do Trabalho, a Unimed Piracicaba homenageia colaboradores assistenciais e administrativas, reconhecendo-os como pilares fundamentais na trajetória de sucesso da Cooperativa, que hoje figura entre as maiores operadoras de saúde do Brasil. Há 55 anos, os profissionais que atuam na Instituição são protagonistas na missão de cuidar integralmente da saúde de mais de 200 mil beneficiários da cidade e região.

“Nossa equipe vai além do essencial: ela é vital para a excelência que entregamos todos os dias. É graças ao empenho de cada um que conseguimos oferecer atendimentos humanizados, ágeis e resolutivos, sempre respeitando a vida em todas as suas fases”, destacou o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef.

Atualmente, a Unimed Piracicaba gera quase 4 mil empregos diretos e indiretos, entre médicos cooperados e credenciados, colaboradores do Hospital Unimed, equipes administrativas e terceirizados, além de secretárias de consultórios e prestadores de serviços parceiros. Atenta à formação e valorização contínua desses profissionais, a Cooperativa mantém programas de capacitação coordenados pelo departamento de Recursos Humanos, que atua de forma estratégica com políticas de cargos e salários, benefícios exclusivos e iniciativas de promoção da saúde do trabalhador.