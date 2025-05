Notas de falecimentos | 01/05/2025

SRA. AMÉLIA PORTES DE ALMEIDA VAZ faleceu dia 30/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Vaz. Era filha do Sr. Salvador Portes de Almeida e da Sra. Branca Guassi, falecidos. Deixa os filhos: Ana Maria Vaz Zanin; Marina Vaz, já falecida foi casada com Ângelo Alberto Bertocco Junior; José de Jesus Vaz casado com Antonieta Regina Penati Vaz; Cecilia Aparecida Vaz casada com Alvaro Spironello. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/04/2025 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. CLAUDIO CESAR TOMBOLATO faleceu dia 29/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e era casado com Mary Elizandra Zani Tombolato. Era filho do Sr. João Tombolato e da Sra. Maria Helena Ribeiro Tombolato. Deixa os filhos: Samuel Felipe Tombolato casado com Melissa Claudina Tombolato; Matheus Eduardo Tombolato casado com Maine Gabriela de Almeida Tombolato. Deixa a neta Helena Vitoria Tombolato, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/04/2025 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Santa Maria da Serra, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. DURVALINA BATISTA DA SILVA faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Jose Martim Batista e da Sra. Josefa Maria de Jesus, era viúva do Sr. Ari da Silva; deixa os filhos: Doralice Batista da Silva, casada com o Sr. Marcus Vinicius dos Santos; Elisangela Martim de Azevedo, casada com o Sr. Vagner Gomes de Azevedo e Edivaldo Martim da Silva, casado com a Sra. Arlete. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h30 às 17h45 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.