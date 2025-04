Dois homens ciumentos são presos pela PM por violência doméstica

Duas ocorrências de violência doméstica terminaram em prisões em flagrante na noite de terça-feira (29), nas cidades de Piracicaba e São Pedro. As ações foram conduzidas pela Polícia Militar.

O primeiro caso aconteceu por volta das 23h30, no bairro Glebas Aliança, em Piracicaba. A vítima foi encontrada chorando e bastante abalada, relatando ter sido agredida pelo ex-marido por ciúmes. O agressor confessou ter iniciado a briga ao ver a ex-companheira com outro homem. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde teve a prisão confirmada.

Poucos minutos depois, às 23h40, a PM foi chamada para atender um incêndio em uma residência em São Pedro. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, e o suspeito, confessou ter ateado fogo na casa após uma discussão com a companheira. Populares entregaram à polícia uma faca que estaria com ele antes da chegada da viatura. O homem também foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Piracicaba.