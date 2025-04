Suspeita de traição amorosa vira caso de polícia em Piracicaba

Um homem de 25 anos procurou a polícia na noite desta terça-feira (29) em Piracicaba, após ser acusado de manter um caso amoroso com a esposa de um colega de igreja. A confusão aconteceu no Bairro Alto.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido da mulher teria comentado com uma pessoa que o jovem estaria se relacionando com sua esposa. Ele ainda comentou o caso dentro da igreja e disse ter até imagens do suposto envolvimento, na noite da última segunda-feira (28).

Se sentindo difamado, o rapaz decidiu registrar queixa no Plantão Policial para se resguardar, já que a acusação é considerada grave. O caso será investigado.